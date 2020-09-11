Başkan Geylani çalışmaları denetledi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kale Mahallesi'nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Mahallesi'nde sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Geylani, ekiplerden bilgi aldı. Tatvan'ın geniş bir yol ağına sahip olduğunu belirten Başkan Geylani, “Şehrimizin tüm altyapısını yeniliyoruz. Altyapısı yenilenen mahallelerimizde de yollarımız tahrip oluyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde şehrimizin onlarca noktasında çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kale Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledik. Allah'ın izni ile birkaç güne kadar buradaki çalışmalarımız tamamlanacak. Alt ve üstyapı çalışmaları ile şehrimiz yeni kimliğine kavuşacak” dedi.