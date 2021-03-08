Başkan Geylani, Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binasında çalışan kadın personellere ve Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştığı bütün kadınlara karanfil dağıttı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede esnaf ziyareti yaparak çalışan ve çarşı merkezinde karşılaştığı kadınlara karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte karanfil dağıtan Başkan Geylani, “Kadınlar toplumun temel direğini oluşturmaktadırlar. Kadına çok büyük değer veren ve bu konuda dünyaya öncü olan bir medeniyetten geliyoruz. Bu da toplumumuzun ve özellikle dinimizin kadınlar üzerindeki hassasiyetinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Başkan Geylani, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinden Herdem Taş ise “Gençlik meclisi üyelerimiz ve Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ile birlikte bu güzel programı yaparak güzel bir farkındalık oluşturduk. Bu güzel günde özellikle belediye başkanımıza kadınları unutmadığı için teşekkür ediyorum. Bende buradan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.