Başkan Geylani: "Saldırının şahsımla ilgisi yok, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum"

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Gazeteci Sinan Aygül'ün korumaları tarafından saldırıya uğraması olayı ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Başkan Geylani, BİGACEM Başkanı Aygül'ün Bitlis'in Tatvan ilçesinde sivil koruması Y.B. tarafından dakikalarca yumrukla darp edilmesi ve araya girmek isteyen vatandaş ve esnafın da polis koruma memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engellenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen saldırıyla ilgisi bulunmadığını belirten Başkan Geylani, "Yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olayla ilgili belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Saldırganlar tutuklandı"

Başkan Geylani, yaşanan olayın hemen ardından açığa aldıkları belediye personeli ve polis memurunun mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirterek, "Olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dünden bu yana uğramadığım hakaret kalmadı. PKK terör örgütü tarafından da ölüm tehditleri alıyorum. Gazeteci Sinan Aygül'e geçmiş olsuna gitmek için kendisini aradım. Bana verilen cevabı aynen paylaşıyorum, ‘ya istifa edip gidersin ya da ölürsün.' Sinan Aygül'e karşı yapılan saldırı dahlim dışında gerçekleştiğini, olayın takipçisi olduğumu net bir şekilde ifade ettim. İyi niyetime ve üzüntüme rağmen PKK ağzı ile yapılan tehditlere karşı geri adım atmayacağım. Halkımızın seçtiği belediye başkanı olarak görevimin başındayım" şeklinde konuştu.