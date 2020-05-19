Başkan Geylani, yol yapım çalışmalarını inceledi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Mahalle sakinlerinin istek, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Geylani, bu senenin sonunda mahallede yol sorunu kalmayacağını söyledi. Başkan Geylani, “Şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren sadece geçen yıl 90 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapımı ile 120 bin metre kara sathi kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl ihalesini yaptığımız yaklaşık 300 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışmamız olacak. Şehrimizin onlarca noktasında gerek altyapı çalışmaları olsun gerekse yeni yol yapım çalışmaları olsun aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halkımızın içi rahat olsun. Girilmedik mahalle, yapılmadık yol kalmayacak” dedi.