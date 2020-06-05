Başkan Geylani: “Yol yenileme çalışmalarına başladık”

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından altyapı çalışması tamamlanan mahallelerde yol yenileme ve yapım çalışmalarına başlandı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi ve Şifa Sokak ile Fatih Mahallesi'nde yol yenileme ve yapım çalışmalarına başlandı. Uzun yıllardır yenilenmeyen veya altyapı çalışmalarından dolayı tahrip olan yolların yenileme çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcandığını söyledi. Tatvan'ın her şeyin en güzeline layık olduğunu dile getiren Başkan Geylani, “Mahallelerimizde devam eden ve tamamlanan altyapı yenileme çalışmalarının ardından ekiplerimiz yolların yenilenmesini gerçekleştiriyor. 2019'da 120 bin metrekare sathi kaplama, 90 bin metrekare de kilitli parke taşı çalışması gerçekleştirmiştik. Bu yıl yapacağımız yol yenileme çalışmaları için yaklaşık 300 bin metrekare kilitli parke yol yapım çalışması için geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkmıştık. Allah'a şükür ekiplerimiz hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şirinevler ve Kültür mahallelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Karşıyaka Mahallesi'nde Menekşe Caddesi ile Şifa Sokak ve Fatih Mahallesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına başladık. Cumhuriyet Caddesi'nde de altyapı yenileme ve doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bu senenin sonunda inşallah tüm mahallelerimizde ve Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmaları ile yol yapım ve yenileme çalışmalarını bitirerek hem alt yapısı hem de üst yapısı tamamlanmış bir şehir ortaya çıkaracağız” diye konuştu.