Başkan Geylani'den '12 Mart' mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Geylani, mesajında, devletimizin ve milletimizin bağımsızlık sembolü olan ve istiklal sevgisi ile dolu Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “İstiklal Marşı; aziz milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Medeniyet yarışında daha üst sıralara nasıl geliriz, bunun mücadelesini vermeliyiz. Bizler bugün şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Milletimizin, birlik ve beraberlik içinde güzel bir geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdüreceğine olan inancımla; ‘İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.