Başkan Geylani'den 19 Mayıs mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlikle birlikte Türkiye'nin geleceğinin teminat altında olduğunu söyledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Geylani, mesajında, “19 Mayıs 1919'da İstiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. 19 Mayıs, milletimizin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gündür. Milletimizin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır ve bu önemli gün Atatürk'ün gençlere armağanıdır. 19 Mayıs, 'İçinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da, inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiği' mesajıdır. Gençlerin kendisine armağan edilen mirasa nasıl sahip çıktığını 15 Temmuz'da tankların önüne çıkıp vatanı için verdiği mücadele ile gördük. Tarih bugünün gençlerini de her zaman gururla yazacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.