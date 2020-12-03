Başkan Geylani'den ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Tatvan'ın önümüzdeki süreçte engelli vatandaşlar için daha yaşanabilir bir yer haline geleceğine vurgu yaptı. Engelli bireyleri topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için büyük küçük herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyleyen Başkan Geylani, "Engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu söyleyen Başkan Geylani, aynı zamanda her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Geylani, "Engelli vatandaşlarımız geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Engelli vatandaşlarımız, toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Bizde onlar için çeşitli çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz. Caddelerimizi, sokaklarımızı tamamen engelli kardeşlerimize uygun inşa edeceğiz. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.