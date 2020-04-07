Başkan Geylani'den Berat Kandili mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında; bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa esenlik, huzur ve sağlık getirmesini dileyen Başkan Geylani, "Berat Kandili, yaşamımızda yer alan en mukaddes gecelerden biridir. Bu kıymetli gecede manevi duyguların artarak, ibadet, dua ve istiğfarlar ile Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimiz, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, nefret ve kin duygularını aşma zamanıdır. Bu gece aynı zamanda rahmet kapılarının açıldığı, umut ve gönüllerimizin yeniden doğduğu ve güzelliklerin tecelli ettiği bir zamandır. Özellikle tüm dünyada etkisini gösteren salgın hastalığa karşı verdiğimiz mücadeleyi dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'nin mübarek olmasını diler, sağlık, huzur ve esenlikler dilerim" dedi.