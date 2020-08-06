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Başkan Geylani'den Kaymakam Erdemir'e ziyaret

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, göreve başlayan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, göreve başlayan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


2016 - 2019 yılları arasında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini yürütmesi hasebiyle bölgeyi, bilhassa Tatvan'ı çok yakın tanıyan Kaymakam Tekin Erdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Başkan Geylani de, Kaymakam Erdemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Tatvan'a beraber güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.

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