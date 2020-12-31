Başkan Geylani'den Mekke'nin Fethi mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mekke'nin fethinin 1390. yıldönümünü kutladı.

Başkan Geylani, mesajında, “1 Ocak 630 tarihinde Mekke fethedilerek gerçek kimliğine kavuşmuş, yüce dinimiz İslam tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Mekke, bu fetih ile şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur. Bu fetihten sonra İslam dini üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır. Bizler tevhit inancının merkezi olan Mekke'nin fethinde, bir şehir fethetmekten öte gönülleri fetheden yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ne kadar âdil, hakkaniyetli ve merhametli bir lider, idareci ve yönetici olduğunu görüyoruz” dedi.

Başkan Geylani, Mekke'nin fethinin 1390. yılının tüm İslam alemine mübarek olmasını diledi.