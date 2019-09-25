Başkan Geylani'den özel çocuklara ziyaret

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Geylani, yöneticilerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Geylani, çocuklara çikolata dağıtıp yaptıkları el işlerini inceledi. Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Geylani, "Bu güzel ve bir o kadar özel kardeşlerimizin topluma kazandırılması için faaliyet yürüten okullarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımız burada her türlü desteği ve eğitimi alıyor. Burada yaptıkları, ürettikleri çalışmalar kendilerine güven veriyor. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Geylani, okuldaki öğretmenler ve öğrenci velileri ile de sohbet ederek ailelere ve öğretmenlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.