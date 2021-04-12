Başkan Geylani'den ‘Ramazan Ayı' mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Müslümanların özlemle beklediği Ramazan-ı Şerif'in insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Ramazan ayı münasebetiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Başkan Geylani, heyecanla bekledikleri rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçmiş yıllarda alışık oldukları kalabalık sofralarda hep birlikte iftar açma alışkanlığının iki Ramazan'dır yaşanan korona virüs salgını nedeniyle yerini daha sade ve kalabalık olmayan sofralara bırakmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Geylani, vatandaşları korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan ayında ev ziyaretleri yapmamaları konusunda da uyardı. Başkan Emin Geylani, geçmişten gelen eş, dost, akraba ve komşularla yapılan o kalabalık iftar sofrası alışkanlığının kendileri ve akrabalarının sağlığı için bırakılması gerektiğini dile getirerek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan'ı halen tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınının gölgesinde idrak edeceğiz. Ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan camilerde mukabele dinlemek ve toplu olarak teravih namazını kılma gibi birbirinden eşsiz güzelliklerden bu yıl da mahrum kalacağız. Ancak buruk karşıladığımız hissiyatına kapılmamamız gerekir" dedi.

Bu süreçte vatandaşların alınan tedbirlere uymaları, yürütülen korona virüsle mücadeleye güç katacağını vurgulayan Başkan Geylani, "Bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyarak Ramazan ayını ailemiz ile birlikte geçireceğimiz güzel vakitlerle telafi edelim. Ramazan ayı, kurtuluş ayıdır ve en kısa zamanda salgından kurtulmayı diliyorum. Her yıl Ramazan ayında daha da arttırdığımız dayanışmamız ve paylaşmamız bu yıl sağlık alanında olsun ki; sevdiklerimize ve özlediğimiz güzel günlerimize geri dönebilelim. İnsanlık olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının bir an önce sona ermesini diliyor, Ramazan ayının tüm Tatvanlı hemşehrilerime ve İslam alemine huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.