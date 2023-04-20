Başkan Geylani'den Ramazan Bayramı mesajı

Bereketin ve hoşgörünün bir olduğu onbir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Geylani, "Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam alemi ve Tatvanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.