Başkan Geylani'den Sultan'a anlamlı hediye

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçenin Van Gölü sahilinde pamuk şekeri satarak ailesinin geçimine katkı sunan Sultan Yılmaz'ı ağırlayarak kitap seti hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde elindeki pamuk şekerle kitap satışının yapıldığı tezgahın önünde durup kitaplara bakarken çekilen fotoğrafıyla bir sosyal medyanın dikkatini çeken 6. sınıf öğrencisi Sultan Yılmaz'a Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gördükten sonra Sultan Yılmaz'ın ailesi ile irtibata geçen Başkan Geylani, Sultan'ı Tatvan Belediyesi 2019 Yaz Şenlikleri'ne davet etti. Çağatay Akman konserinde Sultan Yılmaz'ı sahneye davet eden Başkan Geylani, küçük kıza kitap seti hediye etti.

Başkan Geylani, küçük kıza başarı dileklerini ileterek, “Biz Sultan'ı sosyal medyada gördükten sonra hemen iletişime geçtik. Okuduğu kitaplar ile şehrine, vatanına ve milletine faydalı bir birey olur inşallah” dedi.

Sultan Yılmaz ise, Başkan Geylani'ye teşekkürlerini iletti.