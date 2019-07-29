İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Geylani'den Sultan'a anlamlı hediye

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçenin Van Gölü sahilinde pamuk şekeri satarak ailesinin geçimine katkı sunan Sultan Yılmaz’ı ağırlayarak kitap seti hediye etti.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçenin Van Gölü sahilinde pamuk şekeri satarak ailesinin geçimine katkı sunan Sultan Yılmaz'ı ağırlayarak kitap seti hediye etti.


Geçtiğimiz günlerde elindeki pamuk şekerle kitap satışının yapıldığı tezgahın önünde durup kitaplara bakarken çekilen fotoğrafıyla bir sosyal medyanın dikkatini çeken 6. sınıf öğrencisi Sultan Yılmaz'a Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gördükten sonra Sultan Yılmaz'ın ailesi ile irtibata geçen Başkan Geylani, Sultan'ı Tatvan Belediyesi 2019 Yaz Şenlikleri'ne davet etti. Çağatay Akman konserinde Sultan Yılmaz'ı sahneye davet eden Başkan Geylani, küçük kıza kitap seti hediye etti.


Başkan Geylani, küçük kıza başarı dileklerini ileterek, “Biz Sultan'ı sosyal medyada gördükten sonra hemen iletişime geçtik. Okuduğu kitaplar ile şehrine, vatanına ve milletine faydalı bir birey olur inşallah” dedi.


Sultan Yılmaz ise, Başkan Geylani'ye teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.