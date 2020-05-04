Başkan Geylani'den telekonferans yoluyla görüşmeler

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar başkanlığında gerçekleştirilen Bitlis il ve ilçe belediye başkanları toplantısına telekonferans yolu ile katıldı.

Korona virüs salgını konusunda il ve ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımının ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda aynı zamanda Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Geylani, altyapı çalışmaları ve yeni yol yapım çalışmalarının yanı sıra Cumhuriyet Caddesi'nin altyapı çalışmalarının Ramazan Bayramı'nın hemen ardından başlayacağını belirtti.