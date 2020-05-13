Başkan Gürsoy'dan başarılı öğrenciye ödül

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Masalları Anlatma" projesinde başarı gösteren Akif Günay'ı ödüllendirdi.

İlçedeki İbrahim Karaoğlanoğlu okulunda eğitim gören Akif Günay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Masalları Anlatma" projesi kapsamında "Altın Yumurtlayan Tavuk" isimli masal anlatımıyla büyük beğeni topladı. Akif'in masalı aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ÖYGM Anadolu Masalları youtube kanalında yayınlandı.

Başarılı öğrenci Akif Günay, Erzurum Cumhuriyet Savcısı olan amcası Recep Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmeni Hakan Yazar ve babası Cemil Günay ile birlikte Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret etti. Akif'in başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Başkan Gürsoy, kendisini altın ile ödüllendirdi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Akif'in gelecek vadeden bir öğrenci olduğunu ifade ederek, “Başarılarıyla gurur duyduğumuz Akif kardeşimizin daha önce gelecek vaat eden bir çocuk olduğunu söylemiştim. Yine gördüğümüz gibi Akif kardeşimiz okuduğu masal anlatımı ile bu düşüncemizi boşa çıkarmadı. Kendisinin okumuş olduğu masalı büyük bir keyifle dinledim. Akif'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü kendisinde bu azmi görüyorum. Başarılarından dolayı kendisini, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.