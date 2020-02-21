Başkan Tanğlay: “1 hafta içerisinde 40 bin litreye yakın mazot harcadık”

Kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreye ulaştığı Bitlis kent merkezinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının durmasının ardından Bitlis Belediyesi ara arterlerde yürüttüğü karla mücadelenin yanı sıra kamyonlarla karları şehir dışına da taşıyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kamyona yakın kar taşıdıklarını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'i karın başkenti olarak nitelendirdi. Karın sadece zorluk olmadığını, bunun yanında kayak ve kar festivalleri ile turizme katkı sağladığını da belirten Tanğlay, herkesi Bitlis'te kayak yapmaya davet etti. Belediye Başkanı Tanğlay, "7 Şubat itibariyle Bitlis'te başlayan yoğun kar yağışı, 2 gün önce yerini rüzgarlı ve soğuk havaya bıraktı. Bu süreç zarfında ilimize 2,5 metreye yakın bir kar yağışı oldu. Bu süreçte 25 iş makinesi, 40 personelimizle beraber vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşayabilmesi için Bitlis Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 2 bin kamyona yakın il dışına kar taşıması yaptık. Toplu taşıma araçlarımızın daha rahat gidebilmesi için güzergahlarını sürekli açık tuttuk. Özellikle vatandaşlarımızın araçlarını yola park etmesinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen bu işinde üstesinden geldik. Aynı zamanda tuzlama, kaldırma ve yol genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Karla mücadeleye ekiplerimiz sahada aralıksız devam ediyor. Bitlis'te bilindiği üzere yoğun bir kar yağışı oluyor. Bu kar yağışıyla beraber kayak tesislerimiz de çalışır vaziyette. Kar yağdığı zaman Bitlis gerçekten çok güzel oluyor. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Tarihi yerleri gezip, karın başkenti Bitlis'te keyifli zaman geçirebilirler. Herkesi Bitlis'e davet ediyorum. Bu yoğun kar yağışında belediye olarak zorlanıyoruz. Ekiplerimizin üstün gayretiyle bunun da üstesinden geliyoruz. Şu an itibariyle bütün yollarımız açık, genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Ulaşımda bir sıkıntımız yok" dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, “Aynı zamanda iş makinelerimizin hiçbirini durdurmadık. Ekiplerimiz 2- 3 saatlik uykuyla karla mücadele çalışmalarını yerine getirdi. 1 hafta içerisinde 40 bin litreye yakın mazot harcadık. Bu mazot bizi 2,5 aydan fazla götürürdü. Biz bunu da çok düşünmüyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet diyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat edebilmesi için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz" dedi.