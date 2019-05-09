Başkan Tanğlay altyapı çalışmalarını inceledi

İnönü, Yükseliş ve Şemsi Bitlis mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yetkililerden bilgi aldı. Beraberinde Fen İşleri Müdürü Murat Yıldız ve teknik ekiple birlikte altyapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Tanğlay, aksaklıklar ve yapılması gerekenler hakkında çalışmaları yürüten yüklenici firma yetkilileriyle konuştu.

Kendilerine ve çevredeki vatandaşlara zarar vermeden çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürmelerini isteyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışanlara sağlıklarını tehlikeye sokacak durumlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Çalışmaların bitmesiyle Bitlis'in 50 yıllık altyapı sorununun tarihe karışacağını dile getiren Başkan Tanğlay, şehirde birçok noktada aynı anda gerçekleşen kanalizasyon çalışmaları kapsamında ulaşımda oluşan aksaklıklar ve zaman zaman meydana gelen su kesintilerinden dolayı sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür etti.