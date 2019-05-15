Başkan Tanğlay, altyapı çalışmalarını inceledi

Su ve Kanalizasyon Müdürü Ömer Faruk Kara ve teknik ekiple Beşminare, Yükseliş, İnönü, Zeydan ve Saray mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Tanğlay, özellikte iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda el ile kazı yapılarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Kentin dört bir yanındaki drenaj hattı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tanğlay, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Kentin altyapısını modern hale getirmek için de teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Tanğlay, "Yarım asırlık su ve kanalizasyon şebekelerini yeniliyoruz. Yıllardır adeta kangrene dönüşen kentin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bitlis Belediyesi olarak alt ve üst yapı ile sosyal ve kültürel projelerle önemli çalışmalar yapıyoruz. Mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.