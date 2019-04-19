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Başkan Tanğlay, belediye girişindeki XR cihazını kaldırdı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın talimatıyla belediyenin girişinde bulunan XR cihazı kaldırıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla belediyenin girişinde bulunan XR cihazı kaldırıldı.


31 Mart seçimlerini kazanan AK Parti'li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, makama geçer geçmez arama noktasını kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tanğlay, daha önce belediye hizmet binasının girişinde yapılan üst arama uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, “Bitlis Belediyesi halkın belediyesidir. Şeffaf belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliği sloganıyla XR cihazını kaldırdık” dedi.

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