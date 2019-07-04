Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına devam ediyor

Tanğlay, vatandaşların sorunlarını dinlemek, yerinde incelemek ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla "Mahalle Buluşmaları" projesiyle her mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor. Belediye başkanı seçildikten sonra ikincisini 8 Ağustos Mahallesi'nde düzenleyen Tanğlay, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Tanğlay, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Seçimden sürecinde tüm mahalleleri gezdiğini belirten Tanğlay, “Sürekli vatandaşlarla iç içe olduk. Kentin sorunlarını biliyoruz. Çözüm için gereken ne varsa yapılıyor. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah 5 yılın sonunda verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Kısa sürede tüm mahallelerde toplantılar yaparak sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunacağız. Yaklaşık 3 aydır görevdeyiz. 5 yılda yüzlerce kez mahallelerimize gideceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara imkanlarımız dahilinde çözüm bulacağız. Sadece gelip burada dinleyip sorunları ötelemeyeceğiz. Bu noktada bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, valilik olarak vatandaşların sıkıntılarını imkanları dahilinde çözeceklerini söyledi.