İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Tanğlay, ilk nikahını kıydı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilk resmi nikahını kıyıp, Sevgül Dağdagül ve Yakup Çakırgöz çiftinin mutluluğuna ortak oldu.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevini devralan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilk resmi nikahını kıydı. Sevgül Dağdagül ve Yakup Çakırgöz çiftinin bir ömür boyu birlikte mutlu olma kararlarını resmileştiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, evlilik cüzdanını geline verdi.


Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğunda gerçekleşen törende, mutlu bir gelecek kurmak için ilk adımı atan çiftin nikahını kıymaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Sevgül Dağdagül ve Yakup Çakırgöz'ü tebrik edip ömür boyu huzur ve mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.