Başkan Tanğlay, ilk nikahını kıydı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevini devralan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilk resmi nikahını kıydı. Sevgül Dağdagül ve Yakup Çakırgöz çiftinin bir ömür boyu birlikte mutlu olma kararlarını resmileştiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğunda gerçekleşen törende, mutlu bir gelecek kurmak için ilk adımı atan çiftin nikahını kıymaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Sevgül Dağdagül ve Yakup Çakırgöz'ü tebrik edip ömür boyu huzur ve mutluluklar diledi.