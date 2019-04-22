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Başkan Tanğlay, makamını Zeynep Yılmaz'a verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bitlis Belediye Başkanlığı makamına minik Zeynep Yılmaz oturdu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte temsili Belediye Başkanı Zeynep Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Zeynep Yılmaz nezdinde tüm çocukların bayramını kutladı.

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