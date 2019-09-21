Başkan Tanğlay öncülüğünde çöp toplama kampanyası

Bitlis'te 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle başlatılan temizlik kampanyası çerçevesinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye meclis üyeleri, Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik, AK Parti il teşkilatı, bazı STK temsilcileri ve gençler çöp topladı. Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Vahit Kiler Pakında bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, burada çöp topladı. Toplanan çöpleri bir araya getiren grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, özellikle vatandaşlardan kendi çevrelerini temiz tutmalarını isteyerek, “Bugün hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem gençler hem de çocuklarımız ve parti teşkilatlarımızla birlikte Bitlis'te Vahit Kiler Parkında bir temizlik kampanyası başlattık. Katılım çok güzeldi. Gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyenin en büyük görevlerinden biri çevre temizliğidir. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün Bitlis'i temiz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama, burada özellikle hemşehrilerimizden, halkımızdan ve gençlerimizden istediğimiz, herkes kendi çevresini temiz tutarsa inşallah temiz bir Bitlis, temiz bir Türkiye ve temiz bir dünya olur diye düşünüyorum. Bireysel çabalar çok önemlidir. Burada sadece belediyenin yapacağı çevre temizliği çok da bu işi çözmüyor. Onun için bizler birey olarak çevremizi temiz tutmalıyız. Özellikle gençlerimizden ve hemşehrilerimizden dileğimiz, parklarda ve bahçelerde oturdukları alanları temiz tutmalarıdır. Bu bağlamda tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Temiz Çevre İl Direktörü Tayfun Bartik ise, global çevre kirliliğinin evrensel bir tehlike olduğunu belirterek, “Son yıllarda hemen herkesi ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu global çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirleri almasının yanında bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek yaşanabilir bir çevre ve şehirlere sahip olmak için çalışılmalıdır. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan çöpler, kamyonla bölgeden alındı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminden sonra sona erdi.