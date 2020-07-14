Başkan Tanğlay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mesajında, milletin 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Tanğlay, ortaya konulan mücadelenin Türk milletinin egemenliğini, kendisinin dışında başka bir yere asla bırakmayacağının göstergesi olduğunu kaydetti. Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Tanğlay, "Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' hassasiyetiyle karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.