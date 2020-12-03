Başkan Tanğlay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Başkan Tanğlay, engellilerin toplumsal yaşamdan diğer bireylerle eşit faydalanması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Engelli olan bireylerin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmak, devlet ve toplum olarak en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını belirten Başkan Tanğlay, “Engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bizler yerel yönetimler olarak engelli bireylerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kaldırımlarda, cadde ve bulvarlarda engellilerimize kolay ve güvenli ulaşım imkânı sunabilmek adına düzenlemeler yaptık. Sadece engelli vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz araçla ulaşım konusunda da onlara yardımcı oluyoruz. Yılın belli dönemlerinde imkanlarımız çerçevesinde engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyeleri ücretsiz olarak dağıttık. Böylesi önemli bir günde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan bütün engelli vatandaşlarımızın dostu ve destekçisi olduğumuzu belirterek, kendilerine ve ailelerine mutlu, huzurlu, güzel bir yaşam diliyorum” dedi.