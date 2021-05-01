Başkan Tanğlay'ın 1 Mayıs mesajı

Başkan Tanğlay mesajında, "Ülkemizde ve hatta tüm dünyada yaşayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Alın teri döken İşçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. Bu bir İslam ahlakıdır. Emeğiyle ekmeğini taştan çıkaran her emekçi kardeşimizin bu haklı mücadelesinde işveren olarak bizler her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün, bir şenlik havasında geçmesini, bir olmak, beraber olmak emek ve dayanışma içinde kavgadan çatışmadan uzak, barış ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlanması dileğiyle tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.