Başkan Tanğlay'ın Ramazan ayı mesajı

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tanğlay, bu özel ayın tüm İslam alemine bolluk bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Tanğlay, “Bizi Ramazan ayına bir kez daha kavuşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Mevla, bu rahmet ikliminin hatır ve hürmetine hepimizi aydınlık ve selamete çıkarsın. On bir ayın sultanı şeklinde tarif bulan Ramazan'ı bir kez daha karşılıyor olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Misafirimiz sultan olunca, bize de o misafiri baş tacı etmek düşer. Ramazan ayının ruhunu kalplerimize miraç etmek düşer ve hepimize bu manevi atmosferi doyasıya teneffüs etmek düşer. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan-ı Şerif'i bu erdemli özelliklerin her birimize yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Halkımızın bu kutsal ayda yardım yaparak, bağışta bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olacağına inanıyorum. Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksullara yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bitlis Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Malumunuz tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan büyük bir salgınla mücadele içerisindeyiz. Gönül isterdi ki hep birlikte teravihler kılacağımız, bayram namazları eda edeceğimiz bir Ramazan ayı yaşamış olalım. İnşallah güzel günler artık bizler için uzak değil. İnanıyorum ki milletçe el ele verip bu sıkıntılı günlerin de üstesinden geleceğiz. O eski Ramazanları tekrardan yaşayacağımız, yan yana olup kucaklaşacağımız birlikte bayram namazları kılacağımız günler olacak. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan ayının Bitlis'imize, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.