Başkanı Aksoy'dan veda mesajı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, veda mesajı yayımladı.

31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından görevi devretmeye hazırlanan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bir veda mesajı yayımlayarak, ilçe halkıyla vedalaştı. Başkan Aksoy, “Değerli hemşehrilerimiz; bundan 5 yıl önce göreve geldiğimiz dönemde Tatvan için bir hayal kurmuştuk. Bu hayali sizlerden aldığımız güçle hayata geçirmek için 5 yıl boyunca var gücümüz ile çalıştık. ‘Aslolan halktır, aslolan millettir' şiarıyla, mesai kavramını lügâtımızdan silerek size ve ilçemize ne kadar fazla proje, ne kadar fazla eser kazandırabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Sadece Tatvan diyerek gecemizi gündüzümüze kattık. Bu onurlu ve kutlu yolda yürürken gün geldi hep birlikte sevindik, gün geldi omuz omuza vererek tek yürek olduk. Her yeni projemizde kentimiz biraz daha şahlanırken, bizler de aynı heyecanı ilk günkü gibi yaşadık. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin hizmetlerimizden eşit şekilde yararlanması, bizlerin olmazsa olmazı oldu. Görev yaptığımız 5 yıllık süre boyunca parti ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilmek için gayret gösterdik. Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıp, onlarla hemhal olmak bizim için duyguların en güzeli oldu. Halkımızdan aldığımız güçle Tatvan'ımıza birçok eser kazandırmış olmakta bizleri ayrıca mutlu etti. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Mahkeme Kadıya Mülk Değildir', elbette bir görevin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Bu bir görev değişimidir. Belediye başkanlığımız döneminde hemşehrilerimizin şahsımıza gösterdikleri ilgi ve alaka her türlü takdirin üzerindedir. Kısa zamanda birlikte kurduğumuz bu köklü bağ, bundan sonra ki süreçte de devam edecektir” dedi.

“Makam sevdalısı değil, memleket ve hizmet sevdalısı olduk”

Mesajında, hiçbir zaman makam sevdalısı değil, her zaman memleket ve hizmet sevdalısı olduklarına vurgu yapan Başkan Aksoy, “Bu manada; makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı ve milletin hizmetkarı olarak görevimizi alnımızın akıyla tamamlamanın ve 5 yıl içerisinde onlarca eseri ilçemize ve milletimize kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Tatvan için atılacak her adıma bundan sonra da yürekten destek olacağımızı belirtir, bugün olduğu gibi yarın da memleketimiz Tatvan için sizlerle el ele, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; görev yaptığımız süre boyunca bizlerle mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kamu kurum amirlerimize, değerli muhtarlarımıza, STK'ların kıymetli temsilcilerine canı gönülden teşekkür eder, tüm hemşehrilerimize gönül dolusu sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın” diye konuştu.