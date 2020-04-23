Belediye Başkanı Tanğlay'dan Ramazan ayı mesajı

Mübarek Ramazan ayına girilmesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah'ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları içinde barındırıyor. Bu mübarek ayda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşayıp yaşatmalıyız. On bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı her şeyden önce; paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için çok özel bir aydır. Dileğim odur ki mübarek Ramazan ayı, ülkemize ve Bitlis'imize bereket ve huzur getirsin. Güzel ahlakın en üst mertebede uygulayıcısı ve tamamlayıcısı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in bereketini ve güzelliğini müjdelediği bu mübarek ayda, kardeşliğin ve hoşgörünün en üst seviyede yaşanacağına inancım sonsuzdur. Başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, Yüce Allah'tan bütün inananların hayırlara vesile olacak dualarının ve ibadetlerinin kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs pandemi salgınından kurtarmasını dilerim" dedi.