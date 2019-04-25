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Benekliköyü Ortaokulu TÜBİTAK bilim fuarı düzenledi

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Benekliköyü Ortaokulu öğrencileri tarafından, 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekliköyü Ortaokulu öğrencileri tarafından, 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı düzenlendi.


Benekliköyü Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurdele kesilmesinin ardından sınıfları gezen davetlilere, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi verdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğrencilerle tek tek ilgilenerek yapılan projeler hakkında bilgi alarak, güzel çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Okulda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında konuşan okul müdürü Çiğdem Salim, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu çalışmalara çok emek verdi. Projeler öğrencilerimizde daha çok merak uyandırdı ve başarılarına ışık tutacağına inanıyorum” dedi.


Toplamda 20 eserin sergilendiği fuarın 1 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

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