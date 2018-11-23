BEÜ akademisyeni en iyi bildiri ödülü aldı

Vedat Yılmaz, en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

BEÜ Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Vedat Yılmaz, “6360 Sayılı Yasa Sonrası Çevre Sorunlarının Değerlendirilmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği" adlı bildirisi ile Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda birinciliği elde etti. Alanya Belediyesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen sempozyumda, 319 çalışma arasından ‘En İyi Bildiri' ödülü alan çalışma, Uluslararası Alanya Akademik Bakış dergisinde yayınlanmaya değer görüldü. Ödül alan bildiri hakkında bilgi veren öğretim görevlisi Dr. Yılmaz, “Çalışmamızda, 2012 tarih ve 6360 sayılı 'On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' sonrasında yeni büyükşehir belediyesi olan illerdeki çevresel sorunlara dikkat çekmek istedik. Bu anlamda büyükşehir belediyeleri tarafından çevresel sorunları gidermeye yönelik yapılan faaliyetler ve bu konudaki yerel halkın memnuniyetleri ölçülmeye çalışıldı. Bu çalışma kapsamında 6360 sayılı yasa sonrası yeni büyükşehir belediyesi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi örnekleme olarak aldık ve araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemini kullandık. Malatya'da yaşayan 384 katılımcı ile anket çalışmamıza katkı sağladık” dedi.

Araştırmanın temel amacını 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaşayan yerel halkın çevresel anlamda büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilen hizmetlerdeki memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi üzerine olduğunu belirten Yılmaz, “Bu amaç doğrultusunda bazı sorulara yanıtlar alınmaya çalışılmıştır. Araştırmada belirtilen sorulara yanıt bulmak amacıyla veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yerel halka yönelik tanımlayıcı özellikleri belirlemek amacıyla; cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek, öğrenim durumu, ikametgâh yeri ve süresinin sorulmasının yanında; yerel halkın illerinin büyükşehir olması sonrasındaki memnuniyetlerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise, 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler sonrasında büyükşehir belediyesinin çevresel anlamda yapmış olduğu faaliyetlerde yerel halkın memnuniyet düzeylerini tespit etmek amacıyla oluşturulan ölçek bulunmaktadır. Söz konusu ölçek, yönetsel ve ekolojik olmak üzere 2 boyut ve 30 ifadeden oluşmaktadır. Yönetsel boyut 19 ve ekolojik boyut 11 ifadeden oluşmaktadır. Ayrıca söz konusu ölçek oluşturulurken, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve bu kanunda yapılan 6360 sayılı yasa değişikliği sonrasında yapılan düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İfadelerin puanlanmasında beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Bu bağlamda beşli Likert Ölçeğinde, katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrası çevresel anlamdaki değişikliklerin yönetsel ve ekolojik anlamda memnuniyetlerine yönelik görüşlerini ölçmek için “5:Kesinlikle Katılıyorum”. “4:Katılıyorum”. “3:Orta Düzeyde Katılıyorum”. “2:Katılmıyorum”. “1:Kesinlikle Katılmıyorum” aralığında puanlandırılma yapılmıştır” diye konuştu.

Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanıldığını belirten Öğr. Gör. Dr. Yılmaz: “Kullanılan ölçeğe ilişkin normal dağılım testi, güvenirlik analizi, ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi, faktör analizi, katılımcıların demografik özellikleri ve illerinin büyükşehir belediyesi olması sonrasındaki memnuniyetlerine ilişkin yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Ardından Ki-Kare Analizi, ikili değişkenler için T Testi, 2 den fazla olan değişkenler için de Anova Testi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz konuşmasını akademik çalışma noktasında desteklerini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı'ya teşekkür ederek

sonlandırdı.