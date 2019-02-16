BEÜ birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

BEÜ şehre katkı sunacak birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak Bitlis'e hemen hemen her anlamda hizmet sunmaya devam ediyor. BEÜ Çok Amaçlı Spor Salonu son zamanlarda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda, 10-18 Aralık tarihlerinde okul sporları basketbol yıldızlar kız-erkek il birinciliği müsabakaları, 21-23 Aralık tarihlerinde Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Birinciliği ve 11-12 Şubat tarihlerinde badminton gençler kız- erkek il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, gerek üniversitenin merkezi konferans salonu'nun gerekse çok amaçlı spor salonunun son iki yıl içerisinde çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Sportif ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getiren Rektör Yardım, "Bizler üniversite yönetimi olarak ilimizle ilgili her türlü faaliyete destek olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Bitlis'te yapılan birçok sportif faaliyete spor salonumuz ev sahipliği yaptı. Desteklerimiz sadece sportif alanlarla sınırlı değil, mevcut konferans ve toplantı salonlarını da Bitlis'imizin hizmetine sunduk. Bu üniversite kent buluşmasının önemli adımlarından biri. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bitlis için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.