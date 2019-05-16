BEÜ Çağrı Merkezi öğrencileri, mesleği yerinde öğreniyor

Üniversitenin Sosyal Bilimler MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümünde eğitim alan öğrencilerin kariyerleri açısından kendilerini geliştirmek ve derslerdeki teorik bilgilerini sektördeki uygulamalar ile pekiştirmek amacıyla Bitlis Assisst Çağrı Merkezinden sonra Malatya CMC ve Elazığ Arvato Çağrı merkezlerini de yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Malatya CMC Çağrı Merkezi İnsan Kaynakları Yöneticisi Duygu Doğan, çağrı merkezlerini yerinde inceleyen öğrencilerle bir araya gelerek, “Malatya CMC Çağrı Merkezi olarak yaklaşık 2 bin 460 istihdam kapasitemiz bulunmaktadır. Çağrı merkezi eğitimini alan kişiler olarak sizleri de CMC çatısı altında görmek istiyoruz. Sizlerin kendinizi geliştirerek daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum, bizler sizler gibi o sıralardan geçtik. Ama şunu biliyoruz ki işini severek yapmak başarmak demektir” dedi.

İnsan Kaynakları Yöneticisi Doğan, öğrencilerle uygulamalı olarak işe alınma sürecindeki gibi örnek mülakat tekniklerini yaptı.

Mülakat sonrası CMC Merkezini gezen öğrenciler, çalışma ortamını yerinde inceleyerek öğrencilere farklı hizmet üreten firmalara ait çağrı merkezi lokasyonları hakkında bilgi verdi.

Çağrı merkezi hizmetlerinin nitelikli elamana duyduğu ihtiyacı dile getiren Doğan, mesleki alana dair bilgisi ve yeteneği olan kişilerle çalışmak istediklerini, işe alım süreçlerinde BEÜ Sosyal Bilimler MYO Çağrı Merkezi Bölümü öğrencilerine bilgi vereceklerini ve mezun olduklarında onlarla çalışmak istediklerini belirtti.

Öğrenciler ile soru-cevap şeklinde devam eden söyleyişi, CMC tarafından verilen akşam yemeği ile son buldu. CMC Çağrı Merkezinden ayrılan öğrenciler, Malatya şehir merkezinin tarihi güzelliklerini gezdi.

Elazığ Vodefone Arvato Çağrı Merkezine geçen öğrenciler, Takım Lideri Kaan Bozhan ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Nazlı Çoban tarafından karşılandı. Vodefone Arvato Çağrı Merkezi Takım Lideri Kaan Bozhan, “Sizleri burada görmek bizleri çok gururlandırdı. Sizler belki çok yakın zamanda çalışma arkadaşlarımız olacaksınız. Ama şunu unutmayın, çalışmadan başarılı olamazsınız. Bu yüzden çok çalışmanız gerek” dedi.

Takım Lideri Bozhan, daha sonra öğrencilerle birlikte Vodefone Arvato Çağrı Merkezi çalışma ortamını gezdi. İlk olarak çağrı merkezinin mimarisi ve teknolojik altyapıları, farklı çalışma yöntemleri sunan çağrı merkezi çözümlerini örneklendirilerek öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin çağrı merkezine ilişkin merak ettiği soruları cevaplayan Bozhan, daha sonra onlarla birlikte öğle yemeğine katıldı.

Yapılan geziden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sosyal Bilimler MYO Çağrı Merkezi Bölüm Öğrencisi Muhammed Çiçek, “Kariyerimiz için güzel bir gezi oldu. Aklımıza takılan sorulara cevap bulduk. Bölümümden ve istihdam edilememekten korkuyordum” ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezi firmalarının çalışma ortamı ile istihdam durumunu gördükten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Çiçek, okuduğu bölümü sevmeye başladığını aktardı.

Teknik gezi programı kapsamında Elazığ Arvato Çağrı Merkezini de inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Harput Kalesi'ni ve Elazığ şehir merkezini de gezme imkânı buldu.

Gerçekleşen teknik gezinin ardından Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Ölmez ve bölüm danışman hocaları tarafından yapılan açıklamada, teknik gezinin öğrenciler açısından çok faydalı olduğu belirtilerek, gezinin yapılmasında emeği geçen başta Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kızıltaş olmak üzere üniversitenin tüm yöneticilerine, CMC ile Vodefone Arvato İletişim Merkezi yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.