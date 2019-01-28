BEÜ Dış İlişkiler Ofisi yenilendi

Bu kapsamda giriş kısmı koridordan ayrılarak öğrencilerin oturabileceği, televizyon seyredeceği ve kitap okuyabileceği iki karşılıklı dinlenme salonu yapıldı. Dinlenme salonlarına masa sandalye, televizyon ve içinde kitap ve çeşitli dergilerin bulunduğu kitaplıklar yerleştirilen Dış İlişkiler Ofisinde yerler ise parkeyle kaplandı. Yeni bir toplantı salonuna kavuşan Dış İlişkiler Ofisinin pencere ve kapıları da yenilenerek, koridor kırmızı halı ile kaplandı ve lavabolar değiştirilerek yeni lavabo altı dolaplar yaptırıldı. Öte yandan ofis koridoruna ahşap çiçeklikler yaptırılırken, çiçeklerle ofisin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanarak duvarlara Erasmus ile ilgili bilgi veren tanıtım materyalleri yerleştirildi.

Yenilenen ve daha estetik bir görünüme kavuşan Dış İlişkiler Ofisiyle ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını, öğrencilerin daha iyi imkânlarda eğitim görmelerinin sağlanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Farabi ve Erasmus programlarının önemli olduğunu kaydeden Yardım, buradaki yabancı uyruklu öğrencilerin birer kültür elçisi olduğunu ifade etti.

Yenilenen Dış İlişkiler Ofisindeki ilk toplantı ise, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Sabir Rüstemli başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilara Başat Dereli ve Farabi Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Çakmak birer sunum yaptı. Dış İlişkiler Ofisine bağlı koordinatörlüklerden bahsederek sunumuna başlayan Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilara Başat Dereli, Erasmus Koordinatörlüğünün Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün alt birimi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti. Koordinatörlük bünyesinde 3 akademik ve 1 idari personelin görev yaptığını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Dereli, şu ana kadar toplam 96 öğrenci ve 125 personel hareketliliğinin gerçekleştiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Dilara Başat Dereli, "Erasmus+, AB'nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır. Erasmus+ programı, ülkelerinin Avrupa'nın beşeri ve sosyal sermayesini etkin bir şekilde kullanmak yönündeki çabalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır" dedi.

Erasmus+ hareketlilik türleri hakkında da bilgi veren Dereli, Erasmus bütçesi ve süreçte yaşanan sıkıntılardan da bahsederek sunumunu tamamlandı.

Farabi Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Çakmak ise, Farabi Değişim Programları hakkında konuşarak, bu programlardan faydalanan öğrenciler, programlara başvuruda izlenmesi gereken yol, programa ilişkin geliştirilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgi verdi.