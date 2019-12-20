BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalara BEÜ'nün yanı sıra Siirt, Nuh Naci Yazgan, Batman ve Mardin Artuklu üniversiteleri katıldı. Turnuva sonunda BEÜ Erkek Voleybol Takımı, grubunu lider olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi. BEÜ Voleybol Takımı; BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı ve Voleybol Takım Antrenörü Mehmet Güven öncülüğünde Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcularla yakından ilgilenen Rektör Yardım, grubunu lider olarak tamamlayan ve bu sayede 1. Lige çıkan voleybol takımını ve emeği geçenleri tebrik etti. Üniversite olarak öğrencilere her zaman destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yardım, öğrencilerin başarıları geldikçe gururlandıklarını belirtti.

Üniversitenin voleybol takımı öğrencileri de, kazandıkları kupayı Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a hediye etti.