BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 40 öğrenci alınacak

Yayınlanan kılavuzda, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayan başvuruların 2 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi. Üniversitenin geleneksel Türk sanatlarının gelecek nesillere sağlam bir alt yapı ile aktarılmasını, ata yadigârı eserlerin yeniden yorumlanmasını, gelecek kuşaklara millî benliğin taşınmasını ve bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında araştırmacı ruha sahip, çağdaş ve demokratik bilim adamları ile sanatçılar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sanat ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem veren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; Tezhip Ana Sanat Dalı, Eski Yazı (Hüsn-i Hat) Ana Sanat Dalı, Halı -Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı ve Çini Ana Sanat Dalları ile Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinde kurulduğu bildirildi.