BEÜ ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış arasında imzalanan protokolle üniversite ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilebilecek proje, etkinlik ve faaliyetlerle verimliliğin artırılması hedefleniyor.

İmzalanan protokol ile ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Bitlis Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol ile üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin yanı sıra ilimizdeki gençlere yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde kurumsal işbirliğini hedefliyoruz. Gençlerimizi her zaman destekleyeceğiz. Üniversitemiz, dış paydaşları ile olan işbirliklerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam edecektir. İmzaladığımız bu protokolün öğrencilerimiz, üniversitemiz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.