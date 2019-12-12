BEÜ öğrencisinden büyük başarı

BESYO 1. sınıf öğrencisi milli atlet Ayetullah Aslanhan, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda U20 erkekler mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ve 106 atletin start aldığı 6.2 kilometrelik yarışı 18.58'lik dereceyle tamamlayan BEÜ BESYO öğrencisi Ayetullah Aslanhan, podyuma çıkmayı başararak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, yakın zamanda da Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 58 ülkeden 750 sporcunun katıldığı Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonasında BESYO 1. sınıf öğrencisi Hasan Eripek K1 Ağır Siklet dalında, BESYO 4. sınıf öğrencisi Turgut Dağdağan ise 86 kiloda dünya üçüncüsü olmuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, başarısından dolayı Ayetullah Aslanhan ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Öğrencilerin yapılan müsabakalardan dereceyle dönmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yardım, üniversite olarak her zaman öğrencilere destek olacaklarını söyledi.