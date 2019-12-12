İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ öğrencisinden büyük başarı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri başarı hanesine bir yenisini daha ekledi.


BESYO 1. sınıf öğrencisi milli atlet Ayetullah Aslanhan, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda U20 erkekler mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ve 106 atletin start aldığı 6.2 kilometrelik yarışı 18.58'lik dereceyle tamamlayan BEÜ BESYO öğrencisi Ayetullah Aslanhan, podyuma çıkmayı başararak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Öte yandan, yakın zamanda da Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 58 ülkeden 750 sporcunun katıldığı Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonasında BESYO 1. sınıf öğrencisi Hasan Eripek K1 Ağır Siklet dalında, BESYO 4. sınıf öğrencisi Turgut Dağdağan ise 86 kiloda dünya üçüncüsü olmuştu.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, başarısından dolayı Ayetullah Aslanhan ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Öğrencilerin yapılan müsabakalardan dereceyle dönmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yardım, üniversite olarak her zaman öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.