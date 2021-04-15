BEÜ Rektörü Elmastaş, mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti

Dr. Necmettin Elmastaş, mezun olduğu Alakır Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ahlat'a bağlı Alakır İlk ve Ortaokulu ziyaretinde BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aygün ve Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Parlakpınar eşlik etti. Okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Rektör Elmastaş, mezunu olduğu ilkokuldaki anılarını tazeledi.

Alakır İlkokulu Müdürü Zekai Gözel ve Ortaokul Müdürü Büşra Türkmen ile birlikte okulu gezen Rektör Elmastaş, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Elmastaş, öğrencilerin gelişimine dair tavsiyelerde bulunarak gelecek planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmastaş, “Ben de bu köyde doğdum, burada ilk eğitimime başladım. Hayatın tüm olumsuzluklarına karşı sabrettim, her zaman hedeflerime ulaşabileceğime inandım ve çok çalıştım. Hiçbir başarının tesadüfi olmadığını bilmenizi, sizlerden kendinize inanıp hedeflerinize ulaşmak için çok gayret etmenizi istiyorum” dedi.

Ziyaret, okul bahçesine Rektör Prof. Dr. Elmastaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aygün tarafından fidan dikilmesinin ardından sona erdi.