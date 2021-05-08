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BEÜ Rektörü Elmastaş, online söyleşide öğrencilerle buluştu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Necmettin Elmastaş, çevrim içi ortamda düzenlenen söyleşide BEÜ'lü öğrenciler ile bir araya geldi.


Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilerine yönelik gerçekleşen çevrim içi söyleşide BEÜ'ye ilişkin çeşitli bilgiler verdi. Üniversiteye ilişkin yapılan kısa bir sunumun ardından Prof. Dr. Elmastaş, üniversiteyle ilgili birtakım proje ve planlarından bahsetti. Her anlamda üniversitenin akademik kalitesini arttırmak ve üniversiteyi şehirle bütünleştirmek istediğini ifade eden Rektör Elmastaş, başta tıp fakültesi olmak üzere, çeşitli fakülte ve bölümleri üniversiteye ve kente kazandırmak için mücadele edeceğini ifade etti. Ayrıca kampüs alanı içerisinde, belli aralıklarla ring araçlarla ulaşımın rahatlıkla yapılabileceğini aktaran Elmastaş, üniversiteyi her anlamda daha aktif ve kaliteli kılmak için elinden geleni yapacağını söyledi.


Yaklaşık iki buçuk saat süren söyleşide Rektör Elmastaş, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı. Memnuniyetlerini bildiren öğrenciler, Rektör Elmastaş'a çeşitli konularda düşünce ve görüşlerini ifade ederek taleplerini iletti.

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