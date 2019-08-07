İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım'dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.


BEÜ Rektörü Yardım, yayımladığı mesajda, “Bundan 103 yıl önce, içerisinde bulunulan tüm olumsuz şartlara rağmen saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlığa olan sağlam inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek ilim ve irfan şehrimiz Bitlis'i düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Rus askerleri tarafından beş ay beş gün süren zulüm ve işkenceyi sonlandırmak üzere yurdunu kahramanca savunarak Hakk'a yürüyen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm aziz şehitlerimizin hatıralarını saygıyla yâd ediyorum. Bu vesile ile 8 Ağustos şeref ve kahramanlık günümüzü tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.