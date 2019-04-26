BEÜ Rektörü Yardım Üniversiteler Birliği'nin 4. genel kurul toplantısı'na katıldı

Dr. Erdal Necip Yardım, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan olmak üzere 15'ten fazla ülkeden rektörler, diplomatlar, uluslararası örgütlerin vekilleri, uzmanlar, bilim insanları, öğrenci, kültür ve sanat alanı temsilcileri katıldı. Söz konusu 4. Genel Kurul toplantısı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Kamu Gelişimi Bakanlığı ve Türkistan Eyaleti Valiliğinin işbirliğinde organize edildi. 4. Genel Kurul toplantısı Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Musa Yıldız ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov'un açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıda katılımcılar tarafından ortak bir Türk eğitim ve bilimsel alan ağı oluşturulması, Türk dünyasının üniversitelerinin uluslararası sıralamada ortak etkileşim içinde bulunması, “Manevi Yenilenme” ve “Büyük Bozkırın Yedi Özelliği” programlarında belirtilen genel Türk manevi değerlerine dayanan eğitim programlarının uyumlaştırılması, yeni önerilen “Türkistan süreci” projesi çerçevesinde diplomaların karşılıklı olarak tanınmasını kolaylaştıran mekanizmaların uygulanması konuları görüşüldü. Bunun yanı sıra Orhun öğrenci değişimi programının pilot projeden tam bir değişim programına geçişine yönelik yeni teklifler sunuldu.

Ayrıca yükseköğretim için ortak bir Türk kalite güvence sisteminin ve “ulusal sınırlar olmadan kalite kontrol” biçiminde bağımsız bir akreditasyon kurumunun oluşturulması girişimi toplantı katılımcıları tarafından desteklendi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin dönem başkanlığını üstlendiği 4. Genel Kurul toplantısı sırasında ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Türk Keneşi Genç Liderlerinin İkinci Forumu ve 2019 yılının Kazakistan'da Gençlik Yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle Türk Dünyası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali de gerçekleştirildi. 4. Genel Kurulda ele alınan önemli konulardan biride üyeliğe başvuran Kapadokya Üniversitesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Macaristan Szegda Üniversitelerinin üyeliklerinin kabul edilmesi oldu.