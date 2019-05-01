BEÜ Rektörü Yardım'dan 1 Mayıs mesajı

Dr. Erdal Necip Yardım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında, “Ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan, başta üniversitemizde görev yapan işçilerimiz olmak üzere, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; bugünün dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, ülkemizde kardeşlik ikliminin güçlenerek devamına vesile olmasını diliyorum” dedi.