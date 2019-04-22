BEÜ Rektörü Yardım'dan 23 Nisan mesajı

Dr. Erdal Necip Yardım, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım mesajında, “23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin kaderinin yeniden yazılması adına çok önemli bir yere sahiptir. Milletimiz, bu tarihte Büyük Millet Meclisini kurmuş, istiklal ve istikbal mücadelesini canı pahasına yönetmiş, birlik ve beraberlik ruhu içinde güçlü Türkiye'nin temellerini bu dönemde atmıştır. Aziz Milletimizin bu kahramanca mücadelesini ve güçlü Türkiye'nin temellerini attığı istiklal ve istikbal mücadelemizi, bir bayram olarak kutlaması son derece manidardır. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla, rahmetle yâd ediyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına mutluluk, huzur ve güzel bir gelecek getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.