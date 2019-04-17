BEÜ Rektörü Yardım'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Erdal Necip Yardım, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversiteler arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise; akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek için bu tarz ziyaretlerin önemli olduğunu, Atatürk Üniversitesi ile her türlü işbirliğini yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.