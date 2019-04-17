İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

BEÜ Rektörü Yardım'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversiteler arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.


Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise; akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek için bu tarz ziyaretlerin önemli olduğunu, Atatürk Üniversitesi ile her türlü işbirliğini yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.