BEÜ tarafından Ağrı'da yeni güve türü tespit edildi

Dr. Kesran Akın'ın da yer aldığı bilimsel bir çalışmada bilim dünyası için yeni bir güve türü tespit edildi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır ili sınırları içerisinde tespit edilen bu yeni türe Ancylosis İgdirensis adı verildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Bu yeni tür dolayısıyla başta hocamız Doç. Dr. Kesran Akın olmak üzere Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, Batman Üniversitesinden Doç. Dr. Erdem Seven ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nu tebrik ederim. Bitlis Eren Üniversitesi olarak böyle bilimsel çalışmalara katkı sunduğumuz için son derece mutluyum. Ayrıca belirtmek isterim ki her zaman bilimsel çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Doç. Dr. Kesran Akın'ı rektörlük makamında ağırlayarak çalışmasından dolayı başarı belgesi verdi.