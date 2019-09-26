BEÜ, TEKNOFEST'te mansiyon ödülü aldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Araçları Yarışmasında mansiyon ödülü aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Bitlis Eren Üniversitesi ise, İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Albatros takımı mansiyon ödülü aldı.

BEÜ Gökyüzünün Gözü ve Albatros isimli iki takımla ve toplamda 9 öğrencinin katıldığı yarışmada oldukça başarılı uçuşlar sergiledi. 22 Eylül Pazar günü TEKNOFEST etkinlik alanında düzenlenen ödül töreninde Albatros takımı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan ödülünü aldı. 20-22 Eylül tarihleri arasında sergilenen İHA'lar halktan ve bürokrasinin çeşitli kademelerinden gelen misafirler tarafından büyük beğeni topladı.

Konuyla ilişkin açıklama yapan BEÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk, “Geçen yıl katıldığımız ülkemizin milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST'e bu yıl daha fazla öğrencimizi götürebilmek için ikinci bir takım daha oluşturduk. Bütün süreçleri iki takımımız adına yürüterek yarışmaya ve katılım desteği almaya hak kazandık. İnsansız Hava Aracı yarışmasına toplam 310 takım başvuru yapmış, ancak üniversitemiz takımlarının da aralarında bulunduğu 117 takım yarışma için uygun bulunmuştur. Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen İHA'larımız, tasarımları ve yapımlarında kullanılan malzemelerle de oldukça beğeni toplamıştır. Ayrıca centilmen ve yardımsever tutumlarımız da göz önüne alınarak takımlarımız mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Ödül alan takımlar olarak TEKNOFEST etkinlik alanında düzenlenen sergide çok büyük ilgiyi takımlarımıza ait stant görmüştür. Şehrimizi ve üniversitemizi büyük kalabalıklara tanıtma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST'e hemşehrilerimizin de desteğiyle önümüzdeki yıl çok daha iddialı olarak katılmak üzere çalışmalarımız şimdiden başlatılmıştır. Projemize verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a ve bizi yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e Albatros ve Gökyüzünün Gözü takımlarına Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da eşlik etti.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.