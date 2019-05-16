BEÜ, Türkiye şampiyonasına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Tırmanış Takımı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Koç Holdingin üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan Koç Spor Fest, bahar etabıyla üniversiteli sporcuların nefes kesen mücadelesine sahne oldu. Koç Spor Fest'in bahar etabının beşinci ayağı, Akdeniz Üniversitesinde tamamlandı. BEÜ BESYO öğrencileri, “Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında” dereceye girerek büyük başarı elde etti.

Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları Spor Tırmanışı Şampiyonasına kadınlarda 9, erkeklerde ise 14 üniversite katıldı. Şampiyonaya 14 sporcu ile en kalabalık katılımı sağlayan BEÜ, Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında Kadınlar takım sıralamasında zirvede yer alarak birinciliği elde etti. Üniversiteler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında erkekler takım kategorisinde BEÜ ikinci olurken, BESYO 4. sınıf öğrencisi Rakiye Altunkaynak da kadınlar bireysel kategoride üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bitlis Eren Üniversitesi BESYO Tırmanış Takımındaki öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora eşliğinde BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Üniversite öğrencilerinin spor alanında böylesi büyük başarılar elde etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, başta Emrah Aykora olmak üzere öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.